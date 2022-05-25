Ребенку провели трепанацию черепа после лечения огурцами в российской больнице

Больница на Курилах заплатит 150 тысяч рублей за лечение ребенка огурцами и чаем

Российский суд взыскал 150 тысяч рублей с больницы в Южно-Курильском городском округе Сахалинской области после того, как врачи посоветовали лечить шестилетнего ребенка огурцами и чаем. Об этом сообщает «Сахалин.Инфо».

По информации издания, в ноябре 2021 года родители мальчика обратились в Южно-Курильскую ЦРБ после того, как у ребенка отек глаз и поднялась температура. Врачи не смогли поставить ему диагноз, однако прописали несколько препаратов, а также посоветовали прикладывать к лицу огурцы и чайные пакетики.

Со временем состояние мальчика ухудшилось, и его отправили лечиться на Сахалин. С помощью обследования местные врачи выяснили, что после запущенного гайморита в голове ребенка образовался гнойный мешок размером с гусиное яйцо. Медики положили мальчика в реанимацию, где ему провели трепанацию черепа и санацию абсцесса мозга.

В Минздраве Сахалинской области изданию заявили, что заболевание проявлялось нетипично, из-за чего диагноз был поставлен с опозданием. Искажений данных в медицинских документах ведомство не обнаружило.

В свою очередь региональный Росздравнадзор в ходе внеплановой проверки выявил в Южно-Курильской больнице ряд нарушений в оказании медпомощи, по результатам которой прокуратура обратилась в суд.

По информации издания, мальчик выздоровел и вернулся к нормальной жизни.

Это не первый случай, когда российские врачи не могут диагностировать у ребенка опасное заболевание. В Забайкалье медики несколько лет лечили ребенка с сильно увеличенными лимфоузлами противовоспалительными препаратами. Позже выяснилось, что девочка все это время страдала от второй стадии рака.