В России больного раком ребенка годами лечили от простуды

В Забайкалье ребенку с сильно увеличенными лимфоузлами несколько лет прописывали противовоспалительные препараты. Спустя годы такого лечения врачи диагностировали девочке вторую стадию рака, сообщает «Росбалт» со ссылкой на руководителя Забайкальского правозащитного центра Анастасию Коптееву, представлявшую интересы семьи ребенка в суде.

По данным агентства, девочка несколько лет страдала от увеличения лимфоузлов в подмышечных впадинах, шее и челюсти. Девочка не могла свободно двигать руками и поворачивать голову. Однако врачи Борзинской районной больницы лечили ее от обычного воспаления лимфоузлов на фоне простудных заболеваний и прописывали ей противовоспалительные лекарства. Они уверяли мать ребенка, что здоровью ее дочери ничего не угрожает.

Кроме того, при первых обращениях педиатр не проводил клинический анализ крови и долгое время не направлял ребенка на УЗИ мягких тканей шеи. Позднее девочке сделали некачественное УЗИ, что также могло повлиять на постановку верного диагноза.

В апреле 2016 года в Чите девочке установили вторую стадию рака щитовидной железы с метастазами. Она перенесла две экстренные операции.

Родители девочки подали в суд на врачей Борзинской районной больницы с требованием компенсации. Суд частично удовлетворил иск и взыскал с больницы в пользу семьи Машуковых 1,1 миллиона рублей компенсации морального вреда.

В прошлом году в Новосибирске от рака умерла 16-летняя школьница, которую полгода лечили от бронхита. Ее обследовали педиатр, пульмонолог и врач-инфекционист, но причины ухудшения ее состояния выяснить не могли. По словам матери подростка, врачи не обращали внимания на то, что анализы указывают на воспаление в организме. По факту неверной постановки диагноза была назначена проверка.

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