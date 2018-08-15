Российская школьница полгода лечилась от бронхита и умерла от рака

В Новосибирске началась проверка по факту смерти онкобольной школьницы, которую полгода лечили от бронхита из-за неверной постановки диагноза. Об этом говорится на официальном сайте управления Следственного комитета по региону.

По данным следствия, осенью прошлого года 16-летнюю школьницу госпитализировали в одну из местных больниц, где поставили неверный диагноз. В результате «пациентка скончалась от другого заболевания».

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Как рассказала «Комсомольской правде» мать погибшей Марина Измайлова, впервые проблемы со здоровьем у ее дочери появились в девятом классе: у нее зафиксировали низкий гемоглобин и постоянный кашель. Дочь обследовали педиатр, пульмонолог и врач-инфекционист, но причины ухудшения ее состояния выяснить не могли. По ее словам, врачи не обращали внимания на то, что анализы указывают на воспаление в организме.

«У дочки в анализах постоянно повышены лейкоциты, а гемоглобин низкий. А ее лечат от бронхита — «АЦЦ» да сиропчики от кашля», — сообщила Измайлова.

В апреле школьницу госпитализировали с подозрением на пневмонию с сильными болями в голове и во всем теле, у нее воспалились лимфоузлы в паху, но ее выписали с температурой 39 и плохими анализами. Когда 17 мая ее все же направили на консультацию к онкологу, было поздно: она умерла спустя две недели, согласно посмертному диагнозу, от неходжкинской лимфомы неуточненного типа.

Ранее, в мае, от рака скончалась 25-летняя жительница Апатитов (Мурманская область) Дарья Старикова, которая в июне прошлого года пожаловалась президенту России Владимиру Путину на некачественную медицину. Она умерла в одной из московских клиник.

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