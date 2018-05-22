Пожаловавшаяся Путину на российскую медицину девушка умерла от рака

Жительница Апатитов (Мурманская область) 25-летняя Дарья Старикова, которая в июне прошлого года пожаловалась президенту России Владимиру Путину на некачественную медицину, умерла от рака. Об этом «Известиям» во вторник, 22 мая, рассказала администратор группы поддержки Дарьи Стариковой во «ВКонтакте» Анна Тихоход.

«Дарьи больше нет», — сказала Тихоход. Девушка скончалась накануне в одной из московских клиник.

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В ходе прямой линии 15 июня 2017 года Старикова рассказала Путину, что ее долгое время лечили по неправильному диагнозу, рак обнаружился только на четвертой стадии. Президент обещал помочь ей в лечении. Следственный комитет возбудил в отношении лечивших девушку врачей дело о халатности.

Старикову, в свою очередь, направили в Москву, где она прошла курс химиотерапии. В конце декабря ее прооперировали. Сообщалось, что ее опухоль полностью удалена и пациентке значительно лучше. На Новый год девушку отпустили из Москвы в Апатиты, после чего она вернулась на лечение. После этого новостей о ней почти не было.

Согласно официальной статистике, в стране диагностика с каждым годом совершенствуется, и благодаря массовым скринингам в рамках диспансеризации многие виды онкологии обнаруживаются на ранних стадиях. Однако онкологи утверждают, что система раннего выявления рака толком не работает не только в регионах, но даже в Москве.

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