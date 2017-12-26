Обратившуюся к Путину онкобольную северянку успешно прооперировали

Онкобольной жительнице города Апатиты Дарье Стариковой, которая в июне обратилась к президенту Владимиру Путину, успешно удалили опухоль, пишет «Российская газета» со ссылкой на директора Московского научно-исследовательского онкологического института (МНИОИ) имени Герцена Андрея Каприна.

«Контрольная проверка, которая была проведена недавно, показала, что опухоли нет. Теперь Дарье Стариковой предстоит реконструктивная операция», — сообщила представитель пресс-службы института Маргарита Попова.

Она отметила, что состояние пациентки значительно улучшилось, она прибавила в весе пять килограммов и готовится к поездке в Апатиты, чтобы встретить Новый год со своей семьей и дочкой Софьей.

Перед операцией Старикова прошла несколько курсов химиотерапии, с помощью которых удалось уменьшить размеры опухоли. Операцию по ее удалению Андрей Каприн назвал рутинной и добавил, что «никакого чуда нет, надо просто работать».

В июне Дарья Старикова обратилась к президенту в ходе «Прямой линии». Она пожаловалась на то, что врачи поставили ей неправильный диагноз, из-за чего она потеряла время, и рак перешел в четвертую стадию. После обращения девушку срочно госпитализировали в Московский институт онкологии имени Герцена.