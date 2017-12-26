69-я параллель
 
Новый рассказ Владимира Сорокина. Специально для «Ленты.ру» →
Последние новости
МИД предупредил россиян о проблемах при поездках на Украину
Вдова Шаинского рассказала о планах похоронить композитора в США
Раскрыты подробности производства «Южмашем» ракет для США
Галкина упрекнули в коррупции и дискриминации на детском шоу «Лучше всех!»
Россия проиграла Чехии на молодежном чемпионате мира по хоккею
Первая леди США потребовала спилить самое старое дерево перед Белым домом
Уничтожение сирийского самолета из ПЗРК «Стрела-3» показали на видео

Обратившуюся к Путину онкобольную северянку успешно прооперировали

Перейти в «Мою Ленту»
Дарья Старикова
Дарья Старикова

Онкобольной жительнице города Апатиты Дарье Стариковой, которая в июне обратилась к президенту Владимиру Путину, успешно удалили опухоль, пишет «Российская газета» со ссылкой на директора Московского научно-исследовательского онкологического института (МНИОИ) имени Герцена Андрея Каприна.

«Контрольная проверка, которая была проведена недавно, показала, что опухоли нет. Теперь Дарье Стариковой предстоит реконструктивная операция», — сообщила представитель пресс-службы института Маргарита Попова.

Она отметила, что состояние пациентки значительно улучшилось, она прибавила в весе пять килограммов и готовится к поездке в Апатиты, чтобы встретить Новый год со своей семьей и дочкой Софьей.

Перед операцией Старикова прошла несколько курсов химиотерапии, с помощью которых удалось уменьшить размеры опухоли. Операцию по ее удалению Андрей Каприн назвал рутинной и добавил, что «никакого чуда нет, надо просто работать».

В июне Дарья Старикова обратилась к президенту в ходе «Прямой линии». Она пожаловалась на то, что врачи поставили ей неправильный диагноз, из-за чего она потеряла время, и рак перешел в четвертую стадию. После обращения девушку срочно госпитализировали в Московский институт онкологии имени Герцена.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Обратившейся к Путину онкобольной удалили опухоль
После жалобы Путину в больнице Апатитов начнут проводить химиотерапию
Уволившийся после жалобы Путину главврач из Мурманской области передумал уходить
Главврач больницы в Мурманской области уволился после жалобы пациентки Путину
69-я параллель
69-я параллель00:0222 декабря

«Точно помню — здесь вчера дорога была»

Как живут люди в условиях аномального снегопада
20:5526 декабря

Норвежцы заплатят 56 миллионов рублей за лов креветки в водах России

20:5525 декабря

Ямал нарастил объемы вылова рыбы

21:0225 декабря

Дизайнер Артемий Лебедев облагородил тюменский университет

69-я параллель15:3815 ноября

Васька Пьяница и Хотен Блудович

Что о русском народе говорит северный эпос
21:4120 декабря

В Якутии рассмотрели законопроект об охране вечной мерзлоты

19:4421 декабря

Ученые собрали атлас распространенных на Ямале уральских языков

21:2120 декабря

В Мурманской области стало меньше преступников

69-я параллель14:0918 декабря

«Долина смерти — так зовут эти края»

Как путешествовать по зимней Арктике пешком и выжить в палатке
18:4719 декабря

В крушении самолета в Нарьян-Маре погиб факелоносец Олимпиады

21:0721 декабря

Сеть радаров поможет изучить ионосферу над Арктикой

23:2118 декабря

Реконструированную национальную библиотеку Ямала оснастили планетарием

Россия
«Я слышал, что оценки можно купить за деньги»
Немец поступил в российский университет и решил срочно спасти эту страну
В Санкт-Петербурге выпал синий снег
Соня Гутова«Я умоляла — только спасите!»
Без дорогого и редкого лекарства эта девочка не проживет. Ей нужна ваша помощь!
Россия как любимая бабушка
За что Путин ругал и хвалил власть перед выборами
В России запретили сперму швейцарских баранов
Полиция заинтересовалась модными дагестанцами с фотоаппаратом и львицей
Инициативная группа одобрила самовыдвижение Путина в президенты
Все материалы
Мир
Власть и кровь
Мир пережил 2017-й, и это было непросто
Уничтожение сирийского самолета из ПЗРК «Стрела-3» показали на видео
Трамп. Итоги
Кровавые теракты и беседы с Путиным: как провел год самый веселый президент США
Праздник не приходит
Германия справляет Рождество в страхе перед террористами на грузовиках
Первая леди США потребовала спилить самое старое дерево перед Белым домом
ФБР нашло у американца человеческие эмбрионы в банках
В Саудовской Аравии казнили виновника ДТП
Все материалы
Бывший СССР
Донашивай за братом
Чем воюет Украина в ожидании американского оружия
План есть? А если найду?
Литва решила подправить витрину Украине
Грязная работа
Что ждет украинских гастарбайтеров в Европе
Жителям Одессы предложили поднять тост за холокост
Суд отказался запрещать экстрадицию Саакашвили из Украины
В сети обеспокоились судьбой белорусского боевика в Сирии
Украинец в шортах на Рождество украл колыбель с Иисусом
Все материалы
Экономика
Сами мы не бедные
Россия опять простила миллиарды долгов. Что можно было сделать на эти деньги?
Россия спрячет от США деньги из офшоров
В Россию перестали верить
Дата назначена:
Рынок криптовалют больше никогда не будет прежним
«Олимпийский» сменил владельца
Путин назвал главную проблему России
Король эфира
Почему Виталик Бутерин — самый хайповый предприниматель года
Все материалы
Силовые структуры
Дядя заказал
Король воровского мира России мстит за мучения племянника
Каннибал года
Самые жуткие преступления 2017-го
Фотография с места происшествияВ Москве автобус влетел в подземный переход
Погибли 5 человек, 15 пострадали. Что известно о трагедии
Трех полицейских отправили в колонию по делу о перестрелке на Рочдельской улице
Следствие не усмотрело в действиях руководства Захарченко ничего криминального
Жажда денег вынудила москвича превратиться в мать
Пятеро молодых крымчан на спор обворовали магазин и получили уголовное дело
Все материалы
Наука и техника
«Ущербное и закомплексованное существо»
Каким был Сталин на самом деле
Секрет фирмы: Apple тайно замедляет старые iPhone
От покупателей это скрывали долгие годы
Андрей ЗализнякПоследний русский
Он открыл неизвестную Русь и не переставал верить в науку
Россия запустила баллистическую ракету с перспективным боезарядом
Найден последний казахский единорог
Хакеры взломали iPhone X
Россия испытала в Сирии накрывающую залпом сто футбольных полей РСЗО
Все материалы
Спорт
«Мы играли во дворах, иногда у нас не было залов»
Олимпийский чемпион Иван Едешко о баскетболе в СССР и победе над американцами
«Она — спецназовец в женском обличье»
Российская фигуристка Евгения Медведева штампует победы несмотря ни на что
«Я хочу быть хорошей женой»
Маргарита Мамун — об уходе из спорта, деспотии Винер и лучшем свидании в жизни
Лукашенко описал скандал с российскими спортсменами фразой «Не пойман — не вор»
Россия проиграла Чехии на молодежном чемпионате мира по хоккею
Американец рассказал об угрозах после поста с нокаутированным Емельяненко
Чемпиона «Формулы-1» постыдили за критику одевшегося в платье племянника
Все материалы
Культура
«Бог не переживет науку»
Дэн Браун о проблемах Америки, «Коде Трампа» и истории человечества
Смех, равенство, братство
Французская комедия от «Путешествия на Луну» до «Праздничного переполоха»
Белый квадрат
Раскрыты подробности смерти Шаинского
Умер композитор Владимир Шаинский
Рэпер из мема «Мужику не жарко» все-таки разделся
Объявлен главный кинозлодей года
Все материалы
Интернет и СМИ
Все идет по кругу
Люди плачут, ссорятся, выпивают и хохочут на лучших снимках года
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
По ту сторону
Что видят люди, смотрящие в лицо смерти
Спутавший глиттер с клитором Киркоров стал мемом
Галкина упрекнули в коррупции и дискриминации на детском шоу «Лучше всех!»
Киргиза-телеведущего затравили за костюм нациста на новогоднем корпоративе
Челябинцам предложили раздеться догола за бутерброд
Все материалы
Ценности
Докатились
Рэперы и фотомодели выяснили, надо ли прогревать машину зимой
Пародист-трансвестит попал в рейтинг Vogue
И хочется, и колется
Во что нарядить подругу, если лень наряжать елочку
Эксперты выбрали самый необычный макияж года
Немцы вспомнили создателя парящего турбийона
Санта-Клаус сделал селфи в костюме Gucci
Внучка королевы оконфузилась из-за кроссовок
Все материалы
Путешествия
Грязные ночи
Чего надо бояться в отелях
Россияне провели за границей 303 тысячи лет за год
Незалежная в джунглях
Россиянин нашел украинцев в Бразилии
Американцы приехали обсудить разведение кроликов и остались без денег
Британку посадили на три года за обезболивающее для жениха-египтянина
Угги в аэропорту оказались под запретом
Вулкан приравняли в правах к человеку
Все материалы
Из жизни
Безудержное веселье
Водочка или развеселый кутеж: тест для знатоков комедий
Хедлайнеры года
Люди, изменившие мир в 2017 году
Екатерина«Я люблю Россию, но жить там не хочу»
История москвички, переехавшей в Таиланд
Женщина лишила себя челюсти и не пожалела
Живые крокодилы стали модным подарком на Рождество в Австралии
Шестимесячный плод выжил после убийства беременной матери
Семья 34 года наряжала купленную в 1983 году рождественскую елку
Все материалы
Самые дорогие автомобили в мире 2017 года
10 самых дорогих в мире машин, которые еще можно заказать
10 автомобилей, которыми покупатели жутко довольны
Владельцы назвали машины, которые не доставляют проблем
Smart, Camry и супегрузовик, которые завтракают суперкарами
Дрэгстеры, замаскированные под обычные машины
Меню от шефа
Тест-драйв Porsche 718 GTS – спорткаров, в которых за вас уже все решили
65 внедорожников выстроились в новогоднюю елку
Названа российская цена Kia Stinger
Новый BMW X3 M оснастят модернизированной «шестеркой» от M4
Все материалы
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
«Привидение» погуляло по старинному дому и попало на видео
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей
Самый известный в России бомж-болельщик присмотрел дом в Краснодаре
В Тверской области деревню продали вместе с жителями
Все материалы