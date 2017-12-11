После жалобы Путину в больнице Апатитов начнут проводить химиотерапию

В трех городах Мурманской области с нового года откроются кабинеты для химиотерапии. Об этом в своем докладе по итогам 2017-го сообщила губернатор региона Марина Ковтун, передает РИА Новости.

Кабинет оборудуют в больнице города Апатиты, на которую в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась пациентка с четвертой стадией рака Дарья Старикова. Кроме того, химиотерапию смогут пройти в Мончегорске и Кандалакше.

Как отмечается, в регионе также начнут проводить скрининги для выявления рака молочной железы, разработан комплексный план совместных мероприятий с петербургским НИИ онкологии имени Петрова.

До конца года планируется завершить капитальный ремонт стационара радиологического отделения областного онкодиспансера, отметила Ковтун. Затем реконструкция с заменой устаревшего оборудования пройдет в функциональном отделении учреждения. «В региональном бюджете на эти цели предусмотрено 238 миллионов рублей», — подчеркнула губернатор.

15 июня в ходе прямой линии с Владимиром Путиным Старикова рассказала о неверном диагнозе, который первоначально поставили ей местные врачи, и недоступности медицины для жителей Апатитов. После обращения девушке, страдающей раком в четвертой стадии, стало хуже, и ее перевели в мурманскую областную больницу, а затем в столичный НИИ имени Герцена.