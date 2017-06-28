Онкологи в Москве приступили к лечению обратившейся к Путину жительницы Апатитов

Обратившуюся во время прямой линии к президенту России Владимиру Путину больную раком жительницу города Апатиты (Мурманская область) Дарью Старикову начали лечить московские онкологи. Об этом РИА Новости сообщили в НИИ онкологии имени Герцена.

«После повторного консилиума Даше назначен курс лечения в соответствии с ее основным заболеванием. Она переведена в профильное отделение, и наши специалисты начали его реализацию», — заявили медики.

19 июня консилиумом ведущих онкологов России и специалистов Минздрава было принято решение доставить девушку в Москву. За ней с подмосковного аэродрома Раменское вылетел самолет МЧС.

16 июня Старикову экстренно доставили в реанимацию. После того, как ее состояние стабилизировалось, девушку доставили в мурманскую областную больницу.

Во время прямой линии 15 июня Старикова пожаловалась, что изначально врачи лечили ее от межпозвоночного остеохондроза, а потом диагностировали четвертую стадию рака. Старикова заявила, что недоступность медицины является одной из главных проблем Апатитов, и попросила вернуть в город отдельную больницу.

После обращения девушки Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.