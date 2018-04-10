Врачи раскрыли реальную ситуацию с медосмотрами

Почти три четверти (73 процента) врачей уверены, что отчеты о выполнении планов диспансеризации и медосмотров в России за прошлый год завышены — реальных осмотров проводится меньше. Таковы данные опроса, проведенного экспертами Фонда независимого мониторинга «Здоровье».

Примерно 38 процентов врачей утвердительно ответили на вопрос о случаях «проведения» в медицинских организациях региона диспансеризации и профосмотров только на бумаге, в отсутствие пациентов. 19 процентов добавили, что их зарплата из-за проведения диспансеризации уменьшается, так как они не успевают принимать других пациентов.

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59 процентов респондентов усомнились в том, что в Министерстве здравоохранения принимают реальные действенные меры по профилактике заболеваний. В январе вступил в силу новый порядок диспансеризации взрослого населения, при котором из первого этапа были исключены клинический и биохимический анализ крови, общий анализ мочи и некоторые другие исследования. 76 процентов врачей заявили, что подобное сокращение перечня исследований приведет к снижению выявляемости хронических неинфекционных заболеваний.

Отмечается, что в опросе приняли участие четыре тысячи врачей из 85 субъектов страны.

Ранее стало известно, что в России снизилась смертность от онкологических заболеваний — впервые за три года. В Минздраве это связали с тем, что с 2013 года в рамках диспансеризации проводятся массовые скрининги, которые позволяют обнаружить многие виды рака на ранних стадиях.

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