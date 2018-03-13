В России стали реже умирать от рака, инсультов и инфарктов

Смертность от онкологических заболеваний в России снизилась впервые за три года, пишут «Известия» со ссылкой на Росстат.

По данным ведомства, в 2017 году от рака умерли 289 тысяч человек. Это на 3,5 процента меньше, чем годом ранее. Показатель числа смертей от онкологии впервые за пять лет оказался ниже 200 — 196,9 случаев на 100 тысяч человек.

В Минздраве изданию сообщили, что последние несколько лет шло развитие онкологической службы, а среди населения широко внедрялась индивидуальная профилактика. С 2013 года в рамках диспансеризации проводятся массовые скрининги, которые позволяют обнаружить многие виды рака на ранних стадиях.

При этом официальные цифры свидетельствуют, что число онкобольных в стране постоянно растет. Так, в 2016 году на 100 тысяч человек приходилось 2403 случая злокачественных новообразований. В 2006-м их было на 38,8 процента меньше. Специалисты связывают это с улучшением диагностики.

Материалы по теме «Думал, само пройдет» Почему каждый час от инфаркта умирают семь россиян

Накануне, 12 марта, министр здравоохранения Вероника Скворцова в интервью «Российской газете» сообщила о резком снижении числа смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. По ее словам, за последние пять лет смертность от инсультов снизилась на 25 процентов, а от инфарктов миокарда — на 17 процентов.

Министр отметила, что достигнуть таких результатов удалось благодаря реформированию системы экстренной помощи при сосудистых катастрофах, созданию сети сосудистых центров с отделениями интенсивной кардиологии и острых нарушений мозгового кровообращения, применению современных методов диагностики и лечебных технологий.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!