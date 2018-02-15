Россиян начнут лечить от рака удаленно

В России разрабатывают единую систему помощи при онкологических заболеваниях, в том числе с применением информационных технологий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента медпомощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елену Байбарину.

«Сейчас идет активная информатизация всей страны, и будет разделена вся страна на регионы, которые будут иметь возможность, начиная от центральной районной больницы, связаться по телемедицине со специалистами», — рассказала она.

По оценке Байбариной, система готова на 60 процентов. «Мы сейчас разрабатываем вместе с директорами институтов, нашими главными специалистами методы взаимодействия», — добавила представитель Минздрава.

Закон о телемедицине вступил в силу с 2018 года. Он предусматривает возможность оказывать пациентам медицинскую помощь удаленно. Планируется, что состояние больных будут оценивать дистанционно, проводя консультации и консилиумы.

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