Родители придумали ребенку рак мозга и заработали на этом

В американском штате Флорида родители восемь месяцев врали своему сыну, что у него рак мозга, с целью заработать на сборе средств на его лечение. Об этом сообщает The New York Post.

По информации издания, Джинни Лонг (Ginny Long) и Роберт Лонг (Robert Long) были арестованы в четверг, 1 февраля. Им выдвинули обвинения жестоком обращении с детьми и вымогательстве.

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Miami Herald сообщает, что диагноз ребенку они придумали в прошлом мае. Родители сказали мальчику, что у него терминальная стадия рака мозга и он умрет до празднования Рождества в декабре. Помимо этого они запустили линию благотворительных футболок в школе, где он учился, и создали аккаунт на краудфандинговом сайте GoFundMe. Точную сумму, которою удалось собрать мошенникам полиция не сообщает.

В конце декабря мать ребенка выставила на своей странице в Facebook фото мальчика с подписью: «С Рождества прошло уже три дня, а с ним все хорошо. У него бывают плохие и хорошие дни, но мы — благословленные и счастливые родители».

Расследование началось в ноябре прошлого года после того, как в школе заподозрили, что пара использует ученика в целях заработать на его несуществующей болезни. Следователи в своем аккаунте в соцсети сообщили, что последние восемь месяцев мальчик готовился умереть от болезни, но обследование не подтвердило его диагноз.

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