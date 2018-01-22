Американская школьница угостила одноклассников марихуановым мармеладом

В американском штате Нью-Мексико девятилетняя девочка поделилась с одноклассниками мармеладом с марихуаной. Об этом сообщает The Independent.

По информации издания, школьница принесла коробку со сладостями из дома. Она не знала о добавке в его составе и угостила ими пять одноклассников, а также сама съела пять мармеладок. Позднее во время занятий девочка почувствовала головокружение и обратилась к врачу. Отмечается, что на некоторых угощение не оказало никакого эффекта.

Сладости имели в своем составе тетрагидроканнабинол, который содержится в соцветиях и листьях конопли. Родители девочки использовали мармелад с марихуаной в медицинских целях. Школьное руководство сообщило им о произошедшем и попросило быть аккуратнее.

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На данный момент в США использование марихуаны в рекреационных целях полностью легально в восьми штатах и столице государства Вашингтоне, но Нью-Мексико не входит в их число. Однако на территории штата возможно ее использование в медицинских целях. По федеральному законодательству она по-прежнему относится к запрещенным веществам.

В ноябре 2017-го сообщалось, что два семиклассника в американском штате Индиана оказались в реанимации после того, как одноклассник угостил их шипучими конфетами, в которых был кокаин.

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