Американцы захотели заработать на марихуане

Американский рынок легальной марихуаны может принести экономике страны 40 миллиардов долларов в 2021 году. Об этом говорится в отчете исследовательской организации Arcview Market Research, передает «Интерфакс».

Как сообщается, цифра включает в себя прямые и косвенные факторы: новые рабочие места и налоговые отчисления. Например, в Калифорнии за четыре года сектор выращивания и распространения каннабиса может дать работу для почти 150 тысяч человек.

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В 2017 году рынок конопли принес экономике США 16 миллиардов долларов. Ожидается, что к 2021 году марихуана будет легализована в том или ином виде в 35 американских штатах, а объем ее продаж может достичь 23 миллиардов долларов.

На данный момент марихуана для медицинских и рекреационных целей легализована в шести американских штатах: Колорадо, Вашингтон, Орегон, Аляска, Невада и Калифорния. Но по федеральному законодательству она по-прежнему относится к запрещенным веществам.

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