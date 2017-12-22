Пенсионеры в США подготовили 30 килограммов рождественской марихуаны и попались

Около 30 килограммов высококачественной марихуаны нашла американская полиция у пожилой пары, которая направлялась на рождественские каникулы из Калифорнии в Вермонт, сообщает New York Post.

Сотрудники полиции остановили пикап для проверки документов, когда машина подозрительно пересекла сплошную линию на трассе. Полицейские сразу почувствовали сильный запах конопли, исходящий из салона машины. В багажнике пикапа было спрятано несколько коробок с травой. 80 и 83-летние Патрик и Барбара Жирон во время допроса оправдали себя тем, что марихуана предназначалась для праздничных подарков.

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В США хранение марихуаны для личного пользования разрешено в девяти штатах, в том числе в Калифорнии. Продажа в медицинских целях разрешена в 26 штатах, к ним относится и Вермонт. По закону штата Небраска паре грозит уголовное наказание и штраф за незаконное хранение наркотиков.

Во вторник, 19 декабря стало известно, что в Великобритании полицейский под впечатлением от популярного американского сериала организовал наркокартель. В снятом на чужие документы жилом помещении он высадил плантацию марихуаны и организовал сеть сбыта.