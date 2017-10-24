Американской семейной паре случайно доставили 28 килограммов марихуаны

Семейная пара из города Орландо (штат Флорида, США) случайно получила в своем заказе из интернет-магазина Amazon 28 килограммов марихуаны. Об этом сообщает телеканал WFTV.

По словам покупателей, они заказали пустые пластиковые коробки. «Они были очень тяжелыми, гораздо тяжелее, чем были бы пустые контейнеры», — рассказал получивший каннабис клиент, который пожелал остаться неизвестным.

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Полиция изъяла марихуану и начала расследование. Ей удалось выяснить, что коробки привезла курьерская компания UPS со склада в штате Массачусетс.

Покупатели вступили в переписку с Amazon и получили подарочную карту на 150 долларов в качестве компенсации. «Не было вообще никакой заботы о безопасности клиентов. Все могло пойти по наихудшему сценарию», — рассказали пострадавшие.

На федеральном уровне марихуана в США запрещена, однако многие штаты имеют свое законодательство, регулирующее ее оборот. Во Флориде, например, допускается ее использование только по назначению врача, а в Массачусетсе, откуда был доставлен контейнер, она полностью легализована.