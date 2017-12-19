Полицейский насмотрелся сериалов и обзавелся тайными плантациями с марихуаной

Полицейский из Великобритании Дениэл Аимсон обвиняется в организации наркокартеля. Вдохновлялся мужчина сюжетом известного сериала, а в качестве примера для подражания использовал главного героя. Об этом сообщает The Sun.

Примером для полицейского стал персонаж Уолтер Уайт из сериала «Во все тяжкие». По его сюжету главный герой работает обычным учителем химии, но однажды узнает, что болен раком. После этого Уайт ввязывается в создание метамфетаминовой лаборатории. Аимсон же занялся выращиванием каннабиса после того, как получил серьезную травму в ДТП.

Мужчина три месяца провел в инвалидном кресле и страдал от посттравматического стресса. После возвращения на работу он решил вести двойную жизнь: конфисковал у случайного автомобилиста водительские права, оформил на них в аренду два жилых помещения и занялся выращиванием марихуаны. Во время рейда в доме Аимсона обнаружили плантации марихуаны. Помимо этого, у полицейского были найдены 22,5 тысячи фунтов стерлингов (почти два миллиона рублей) наличными.

Благодаря камерам наблюдения в доме Аимсона, удалось узнать, что он был фанатом сериала и постоянно ходил в футболке с портретом Уолтера Уайта. Позднее выяснилось, что сбытом занималась целая банда. На данный момент Аимсону выдвинуты обвинения в коррупции и преступном сговоре.

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