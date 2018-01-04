Чешская семья отведала утку с марихуаной и отравилась

В чешском городе Вратимов семья из семи человек отравилась печеной уткой с марихуаной. Об этом сообщает газета Mlada fronta iDNES.

Отмечается, что пожилая женщина, готовившая блюдо, перепутала марихуану с травянистым растением майоран, которое она хотела использовать в качестве приправы. Попробовавшие утку члены семьи пожаловались на тошноту, рвоту и головную боль после еды. Они были доставлены в медицинское учреждение.

Избежать отравления удалось только одному пожилому члену семьи, который употреблял марихуану в лечебных целях. Полиция завела уголовное дело по факту незаконного изготовления и употребления наркотиков.

25 декабря сообщалось, что в Копенгагене наркоторговец с крупной партией марихуаны перепутал полицейскую машину с такси. Стражи порядка изъяли у правонарушителя тысячу самокруток с марихуаной.

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