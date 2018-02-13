В умирающих людях нашли лекарство от рака

Ученые Северо-Западного университета в США обнаружили, что у смертельно больных людей, страдающих от хореи Хантингтона, риск рака снижается на 80 процентов. Оказалось, что опухолевые клетки чувствительны к дефектной форме белка хантингтина, который также вызывает гибель нервных клеток. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Хорея Хантингтона — генетическое заболевание нервной системы, вызванное умножением кодона (триплета нуклеотидов) CAG в гене HTT, который кодирует хантингтин. В результате у белка наблюдается избыток аминокислоты глутамин. Это приводит к атрофии стриатума — отдела головного мозга, контролирующего двигательные реакции и условные рефлексы, а на поздних стадиях наблюдается разрушение коры головного мозга. Заболевание неизлечимо и ведет к смерти через 15-20 лет после появления первых симптомов.

Показано на мышах, что доставка хантингтина в опухолевые ткани яичников значительно замедляет рост опухоли без побочных эффектов. При этом рак не развивал устойчивость к этому типу лечения. Кроме того, препарат был успешно испытан на других типах злокачественных опухолей, в том числе молочной железы, предстательной железы, печени, мозга, легких, кожи и толстой кишки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!