Назван простой способ лечения рака

Американские ученые выяснили, что продукты с малым содержанием аминокислоты аспарагина значительно уменьшают риск заболевания агрессивным раком груди. Статья исследователей опубликована в журнале Nature, пресс-релиз доступен на сайте EurekAlert!.

В эксперименте использовалась мышиная модель рака молочной железы, который был невосприимчив к гормональной терапии. Эта разновидность опухолей называется трижды негативным раком, поскольку злокачественные клетки не синтезируют рецепторы эстрогена, рецепторы прогестерона и мембранный белок HER2. Эти соединения являются мишенями для противоопухолевых препаратов, поэтому эффективным способом лечения является комбинированная терапия.

Оказалось, что активность фермента аспарагинсинтетазы в клетках первичного рака способствует распространению опухолевых клеток в другие ткани и органы и образованию метастазов. Также показано, что как медикаментозное подавление работы фермента, так и диеты уменьшают риск появления вторичных очагов.

Большое количество аспарагина содержат молочные продукты, говядина, птица, яйца, рыба, морепродукты, спаржа, картофель, бобовые, орехи, семена, соя и цельные зерна. Малое количество данной аминокислоты имеют большинство фруктов и овощей.

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