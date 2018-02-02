В МГУ нашли способ победить рак

Биологи МГУ открыли «молекулярный таймер» — особый механизм регуляции синтеза белка, который предотвращает образование аномальных молекул с помощью застревания рибосом. По мнению ученых, открытие поможет созданию терапевтических методов для борьбы с раковыми опухолями. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Непосредственным продуктом активных генов является молекула матричной РНК (мРНК), в которой находятся нетранслируемые области. Хотя в них не закодирована информация об аминокислотной последовательности белка, эти области регулируют жизненный цикл молекулы. К нетранслируемым участкам также присоединяются другие белки или короткие РНК, которые подавляют или стимулирует синтез белков.

«Молекулярный таймер» был обнаружен при исследовании регуляции трансляции белка Amd1. В соответствующей мРНК находится стоп-кодон — триплет (тройка) нуклеотидов, которые прерывают синтез белка рибосомой. Однако в редких случаях рибосома может распознать стоп-кодон как аминокислоту и двигаться дальше. После стоп-кодона в мРНК белка Amd1 содержится сигнал застревания, который не дает рибосоме продвинуться. Это препятствует образованию аномальных белков, которые могут повредить клетке.

Примерно одна из 60 рибосом проезжает стоп-кодон, однако она застревает, что обрывает процесс трансляции. Поскольку Amd1 обладает онкогенными свойствами, искусственная активация «молекулярного таймера» позволит предотвратить переизбыток белка и снизить риск развития злокачественных опухолей.

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