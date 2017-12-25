В МГУ испортили золотые солнечные батареи

Ученые МГУ определили, почему разрушаются золотые электроды в перовскитных солнечных ячейках. Выяснение этого механизма позволит разработать более стабильные фотоэлементы. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Перовскитные солнечные ячейки обладают рядом преимуществ перед кремниевыми аналогами, однако в эксплуатационных условиях они малостабильны. Светопоглощающий материал чувствителен к влажности, высоким температурам и ультрафиолетовому излучению.

Исследователи показали, что причиной деградации ячеек является разрушение электродов из-за действия продуктов фотохимического разложения перовскита с образованием многокомпонентных иодоауратов (соединений золота с йодом). Также оказалось, что высокореакционные полииодидные, формирующиеся в процессе фотохимического разложения перовскита, интенсивно реагируют с золотом, образуя побочное соединение (MA)2Au2I6.

По мнению ученых, золото — не самый удачный металл для изготовления перовскитных ячеек. Специалисты предлагают вместо него использовать углерод или медь, которые значительно дешевле и, вероятно, стабильнее в эксплуатационных условиях.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



