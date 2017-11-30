В МГУ изучили игрушки умерших детей

Археологи МГУ выяснили, что часть украшений, найденных на стоянке древнего человека Сунгирь, была изготовлена специально для погребения детей. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Стоянка Сунгирь находится во Владимирской области и датируется возрастом примерно 29-31 тысячи лет (поздний палеолит). На месте раскопок археологи обнаружили могилу мужчины 40-50 лет и могилу двух детей 10-14 лет. Также было найдено более 80 тысяч разных предметов.

По словам автора исследования Владислава Житенева, украшений и другого погребального инвентаря в детском погребении больше, чем во всех других погребениях позднего палеолита Евразии.

Ученые выяснили, что подвески из клыков песца, костяных бусин и другие украшения долго носили, поскольку на них были заметны потертости и другие признаки износа. Другие предметы, например массивная фигурка лошади со следами изготовления и обработки, были, видимо, сделаны специально для погребения.

Украшения из Сунгири испытали влияние разных культур, в том числе ориньякской культуры, распространенной в раннем верхнем палеолите на территории Западной и Центральной Европы. Также предметы похожи на материалы некоторых костенковских стоянок. Изделия из камня были выполнены по неандертальской технологии, хотя все найденные в Сунгире костные останки принадлежали Homo sapiens.