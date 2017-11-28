В МГУ заявили о пользе православного поста

Доцент факультета биоинженерии и биоинформатики Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова посчитал православный рождественский пост полезным для здоровья. Об этом сообщается в пресс-релизе престижнейшего вуза России, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Еще в 30-е годы прошлого века эксперименты биохимика и диетолога Клайва МакКея показали, что ограничение калорийности питания продлевает жизнь и замедляет старение у лабораторных крыс. Впоследствии благотворное действие умеренной диеты на грани голодания было показано и на других видах животных, от плодовых мушек и червей до обезьян», — отмечает ученый.

По мнению эксперта, «вероятное объяснение этого феномена заключается в том, что состояние голода как один из вариантов стресса мобилизует внутренние ресурсы организма и делает его более устойчивым к болезням и иным вредным факторам». Ученый отмечает, что «умеренность в рационе питания человека коррелирует с высокой продолжительностью жизни и более крепким здоровьем».

Православный рождественский пост начался 28 ноября 2017 года и закончится 6 января 2018-го. Адептам религиозного культа рекомендуется воздержаться от употребления пищи животного происхождения, за редкими исключениями по особым дням.