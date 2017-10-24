В МГУ изучили непорочное зачатие

Биологи из МГУ и Зоологического института РАН объяснили широкое распространение партеногенеза у насекомых. Оказалось, что причиной «непорочного зачатия» является затрудненный поиск половых партнеров при низкой плотности популяции. Об этом сообщается в пресс-релизе, который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Партеногенез наблюдается среди некоторых видов из группы Holometabola — насекомых с полным превращением, которые проходят четыре стадии развития (яйцо, личинка, куколка и взрослое насекомое). При определенных условиях членистоногое может развиваться из неоплодотворенного яйца. Например, у перепончатокрылых при девственном размножении появляются самцы с ординарным набором хромосом, у жуков-долгоносиков и тлей — самки, а у орехотворок — и те, и другие.

По словам Владимира Гохмана, ведущего научного сотрудника Ботанического сада биологического факультета МГУ, было показано, что партеногенез помогает популяции существовать, когда численность насекомых падает из-за экстремальных условий среды. Также оказалось, что непорочное зачатие может также распространяться среди членистоногих, когда плотность популяции высока.

Растительноядные насекомые, размножающиеся подобным путем, могут наносить большой вред сельскому и лесному хозяйству, потому что небольшое количество самок могут в короткий срок самостоятельно воспроизвести полноценную популяцию вредителей.