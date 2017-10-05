В МГУ появятся люди каменного века

В МГУ на Всероссийском фестивале науки NAUKA0+ впервые будет представлена новая реконструкция внешности Homo sapiens, живших 30 тысяч лет назад. Виртуальная анимация была создана студией Visual Science и Институтом этнологии и антропологии РАН. Об этом сообщается в пресс-релизе, который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Древние люди, чей облик был реконструирован, жили в Сунгире — самом северном палеолитическом поселении первых людей современного типа в Европе. Его обитатели считаются предками восточных и северных европейцев. Раскопки древней стоянки начались в 1965 году. На месте лагеря нашли более 80 тысяч предметов культуры и быта, в том числе украшения.

Визуализация выполнена на основе черепов двух детей — 10 и 13 лет, найденных в захоронении в Сунгире, и предыдущих реконструкций внешности людей из поселения. Компьютерное моделирование проводилось с применением современных технологий реконструкции лиц, а также на основе данных лазерного сканирования и высокоточной фотосъемки черепов из захоронения.