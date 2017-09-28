В МГУ нашли дыры

Астрономы МГУ нашли новый способ поиска и оценки массы сверхмассивных черных дыр за пределами нашей галактики, даже если эти дыры почти не проявляют себя, поглощая другие объекты. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Ученые проанализировали несколько вспышек от внегалактических источников. Одна из них, Swift J1644+57, наблюдалась в 2011 году несколькими космическими обсерваториями в рентгеновском и гамма-диапазоне. Хотя поначалу считалось, что источник является гамма-рентгеновским всплеском и пропадет через несколько дней, он стал еще более ярким и продержался два года.

Исследователи предположили, что наблюдали приливное разрушение звезды сверхмассивной черной дырой. Во время этого процесса вокруг экзотического объекта образуется аккреционный диск из звездного вещества. Материя вращается с высокой скоростью, разогревается и начинает ярко светиться в рентгеновском диапазоне.

Поняв, что вспышка связана с черной дырой, исследователи определили, как изменяется рентгеновский спектр во время нарастания светимости. Заметив сходство между формами спектра у различных источников, ученые поняли, что другие подобные вспышки также вызваны разрушением звезд и образованием дисков. По характеристикам излучения можно определить массу черной дыры.