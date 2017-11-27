В МГУ нашли древнего верблюда

Российские археологи обнаружили в Каповой пещере (Южный Урал) древнейшее изображение двугорбого верблюда. Эта находка подтверждает мнение ученых о том, что в верхнем палеолите художники могли мигрировать на дальние расстояния, сообщается в пресс-релизе МГУ, поступившем в «Ленту.ру».

Рисунок фигуры верблюда выполнен красной охрой и оконтурен черной линией древесного угля. Руководитель Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ Владислав Житенев отмечает, что в результате уран-ториевого анализа кальцитовых натеков удалось установить интервал, в котором был сделан рисунок: не ранее 37 тысяч лет назад, но и не позднее 14 тысяч лет назад.

«Расчищенный на известном с конца 1970-х годов полихромном панно "Лошади и Знаки" рисунок верблюда не имеет аналогов в изобразительных комплексах пещер Франции и Испании, но имеет некоторое сходство с фигурой верблюда из Игнатьевской пещеры. И, вероятно, теперь становится значимым образом верхнепалеолитического пещерного бестиария Южного Урала», — добавил Житенев.

Специалист отметил, что рисунок был сделан человеком, знакомым с традициями искусства каменного века, которые возникли на юге современной Франции и севере Испании. Об этом говорит то, как нарисованы лошади, верблюд и другие детали картины. Ученые планируют продолжить изучение изображения в декабре 2017 года.