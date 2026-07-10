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02:51, 10 июля 2026Мир

Европе предсказали приближение катастрофы

Кошкович: Внешняя поддержка Петера Мадьяра распадется менее чем за 9 месяцев
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Sobolev Artyom / Global Look Press

Европу в ближайшее время настигнет катастрофа, связанная с политическими потрясениями. Об этом заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X.

Кошкович уверен, что канцлер Германии Фридрих Мерц падет уже в сентябре текущего года.

«Его [Мерца] заменят клоном-слабаком. Макрон со всем его режимом будет стерт с карты мировой политики следующей весной. Эти вещи неизбежны. Внешняя поддержка Петера Мадьяра распадется менее чем за 9 месяцев. Правительство, навязанное Брюсселем, слабо и нестабильно. Просто посмотрите, что происходит вокруг», — написал Кошкович.

Данные предсказания эксперт выдвинул, комментируя прошедший в Будапеште митинг против произвола премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, на который пришли тысячи граждан.

Ранее же глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обвинил европейских чиновников в саморазрушении.

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