Стало известно о задержании экс-футболиста сборной Франции Насри

Le Parisien: Экс-футболиста сборной Франции Насри задержали по делу о наркотиках

Экс-полузащитник национальной команды Франции Самир Насри 9 июля был задержан полицией и провел около десяти часов в отделении в Париже. Об этом сообщает Le Parisien.

Его допросили в рамках следственных мероприятий по фактам контрабанды наркотиков, участия в преступном сговоре и легализации доходов, полученных преступным путём, в составе организованной группы.

На текущий момент Насри отпущен без официального предъявления обвинений. Однако, как отмечается в публикации, его имя фигурирует в эпизоде, связанном с отмыванием денег организованной преступной группой.

Самир Насри — известный французский футболист алжирского происхождения, выступавший на позиции атакующего полузащитника и вингера. За свое мастерство, дриблинг и видение поля на старте карьеры он получил прозвище «Маленький принц» и сравнения с Зинедином Зиданом.