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02:44, 10 июля 2026Интернет и СМИ

МВД рассказало о схемах вовлечения россиян в дропперство

Мошенники вовлекают россиян в дропперство, обещая легкий заработок
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Мошенники вовлекают россиян в дропперство, обещая легкий заработок в социальных сетях и мессенджерах. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В частности, злоумышленники предлагают сдать в аренду банковскую карту, которую позднее используют для «ошибочных переводов» и просьб вернуть деньги. Также мошенники обещают доплату за привлечение друзей.

Для рассылки объявлений используются рассылки на электронную почту, всплывающие сообщения в браузере, а также соцсети и мессенджеры, рассказали в МВД.

Уголовную ответственность для дропперов ввели в России в 2025 году. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, помимо школьников и студентов, рискуют быть вовлеченными в деятельность по выводу и обналичиванию средств, полученных преступным путем, закредитованные и безработные россияне, которые пытаются найти быстрый заработок.

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