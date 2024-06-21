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13:44, 21 июня 2024Экономика

Стало известно о рискующих быть вовлеченными в преступное обналичивание россиянах

В ЦБ рассказали о риске вовлечения в дропперство закредитованных и безработных

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Помимо школьников и студентов рискуют быть вовлеченными в деятельность по выводу и обналичиванию средств, полученных преступным путем (дропперство), закредитованные и безработные россияне, рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит ТАСС.

Руководитель регулятора объяснила, что речь в таких случаях идет о гражданах, которые пытаются найти быстрый заработок.

«Это люди, которые приезжают из небольших населенных пунктов в крупные города и попадают опять-таки в лапы преступников. И здесь нужно объяснять, что быстро заработать на сомнительных таких схемах — ни к чему хорошему не приведет», — сказала Набиуллина.

Ранее стало известно о схеме, при помощи которой мошенники вербуют уже становившихся жертвами злоумышленников россиян для участия в cхемах по незаконному обналичиванию украденных денег. Под видом органов государственной безопасности они обзванивают граждан с предложением официально устроиться на работу по поиску преступников и обещают ежемесячный доход. Если клиент соглашается, мошенники переводят на его банковскую карту похищенные деньги и используют в качестве так называемого дроппера.

Такие люди становятся третьими лицами в рамках преступной деятельности, по сути помогая запутать следы и спрятать цепочки обналичивания. Преступники поручают им ради заработка выполнять различные поручения — например, оформить в банке новую карту, а затем передать ее «доверенному человеку».

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      Дмитрий Воронин
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