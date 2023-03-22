Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:11, 22 марта 2023Экономика

Мошенники начали вербовать россиян для обналичивания денег

ВТБ: мошенники под видом органов госбезопасности вербуют россиян для обналичивания денег

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Банковские мошенники начали вербовать россиян, которые уже становились жертвами злоумышленников, для участия в cхемах по незаконному обналичиванию украденных денег. Новую схему мошенничества выявил ВТБ, исследование есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Под видом органов государственной безопасности мошенники обзванивают россиян с предложением официально устроиться на работу по поиску преступников и обещают ежемесячный доход. Если клиент соглашается, мошенники переводят на его банковскую карту похищенные деньги и используют в качестве так называемого дроппера. Впоследствии через дропперов злоумышленники обналичивают средства — жертва снимает их со своей карты и передает организаторам. От украденной злоумышленниками суммы посредник получает определенный процент.

Участие в такого рода деятельности чревато как наказанием в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей, так и лишением свободы сроком до шести лет, предупреждают юристы. Используя бывших жертв мошенников, злоумышленники хотят переложить на них ответственность за незаконные переводы. Зачастую обманутыми становятся люди старшего поколения.

Еще одну схему обмана россиян выявили в середине марта. Мошенники начали обзванивать граждан, представляясь сотрудниками банка, и предлагать им вывести деньги с якобы замороженных счетов на «безопасные». Таким образом злоумышленники решили украсть больше денег на фоне недавнего введения санкций ЕС против еще трех российских банков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Севастополь атаковали надводные беспилотники
Овечкин забросил 820-ю шайбу и сократил отставание от Гретцки до 74 голов
Рогов заявил о подготовке Украиной ударов по Запорожской области
Пассажир самолета устроил скандал, получил удар электрошокером и попал на видео
Сотни тысяч человек остались без света в Калифорнии
Российские производители электроники пожаловались на нехватку денег
Стало известно о резком подорожании одного типа жилья в Москве
Мэр крупного российского города подал в отставку
Хоккеист «Металлурга» Кошелев попал под суд за покупку военного билета
Тренер назвала три неочевидных портящих фигуру продукта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.