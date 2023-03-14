Телефонные мошенники нашли новую схему обмана россиян

Мошенники стали предлагать клиентам банков под санкциями «безопасные» счета

После того, как Евросоюз внес в санкционные списки еще три российских банка, мошенники попытались обмануть их клиентов, сообщает газета «Известия». Злоумышленники начали обзванивать граждан, представляясь сотрудниками банка, и предлагать им вывести деньги с якобы замороженных счетов на «безопасные».

Звонки с новой схемой обмана уже поступали 30 процентам россиян, показал опрос финансового маркетплейса «Выберу.ру». Среди респондентов 21 процент раскусил уловку, 15 процентов решили самостоятельно разобраться во всем в банке, а девять процентов россиян доверились звонившим и перечислили им деньги.

По словам коммерческого директора «Выберу.ру» Ярослава Баджурака, эпоха экономической турбулентности дает телефонным мошенникам массу «материала для творчества», и они используют информационную повестку в своих целях.

Тем временем банки, которые со времени пандемии перевели обслуживание клиентов в дистанционный формат, еще не выстроили безопасные каналы связи с клиентом, из-за чего число хищений денег от имени псевдосотрудников только растет, добавила аудитор, кандидат экономических наук Ольга Разина.

С недавних пор телефонные мошенники начали менять номера мобильных телефонов на международные. Так, в начале 2023 года больше всего нежелательных звонков поступило россиянам с номеров, использующих коды Японии, Кореи, Казахстана, Турции и Лихтенштейна.

