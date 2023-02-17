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16:07, 17 февраля 2023Экономика

Телефонные мошенники поменяли тактику

«Мегафон»: телефонные мошенники меняют номера мобильных телефонов на международные

Фото: Unsplash

Телефонные мошенники начали менять номера мобильных телефонов на международные. О том, что они начали использовать новую тактику, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Мегафон».

В начале этого года больше всего нежелательных звонков поступило россиянам с номеров, использующих коды Японии, Кореи, Казахстана, Турции и Лихтенштейна. За январь больше всего блокировались номера с кодом +423 (Лихтенштейн, маскирующийся под код Приморского края), +905 (Турция, якобы мобильная нумерация), +472 (Норвегия, похож на код Белгородской области).

По данным «Лаборатории Касперского», наибольшее количество нежелательных звонков в конце 2022 года поступало с номерами Турции, Казахстана и Ирана. Российские операторы считают эту тенденцию следствием защиты внутрироссийского трафика.

Ранее сообщалось, что злоумышленники стали использовать схему «пристрелочных» звонков. Суть схемы в том, что аферисты втираются в доверие к жертве, звоня ей практически каждый день. Спустя некоторое время у них накапливается достаточно информации о человеке, благодаря которой его можно легко обмануть.

Платон Щукин
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