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03:10, 1 февраля 2023Россия

Россиян предупредили о новой тактике телефонных мошенников

В России телефонные мошенники внедрили новую схему «пристрелочных» звонков

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

В России телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян. Злоумышленники стали использовать схему «пристрелочных» звонков. Об этом рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. Его слова приводят «Известия».

Суть схемы в том, что аферисты втираются в доверие к жертве, звоня ей практически каждый день. Спустя некоторое время у них накапливается достаточно информации о человеке, благодаря которой его можно легко обмануть. По словам Соловьева, чаще всего мошенники представляются сотрудниками Следственного комитета России.

Они рассказывают о вымышленном расследовании, а затем убеждают собеседника назвать свои платежные данные или оформить кредит. По наблюдениями юриста, на такие уловки чаще всего попадаются пожилые люди и женщины старше 35 лет — они более доверчивы и активнее других участвуют в беседах.

При этом защитить себя от такого обмана достаточно просто. Во-первых, никогда и никому не передавайте платежную информацию. Во-вторых, запишите имя и фамилию звонившего вам «специалиста безопасности банка» или «главного следователя по особо важным делам центрального района города».

Не спешите перезванивать незнакомцу, если он оставил вам свой номер. Проверить, действительно ли он является сотрудником той или иной организации или ведомства, можно по телефонам с официальных сайтов.

Ранее россиянам дали советы по безопасному шопингу в «киберпонедельник». Среди прочего, IT-эксперт Янбулатов рекомендовал не совершать покупки при переходе по рекламе на сайтах.

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Екатерина Подвигина
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