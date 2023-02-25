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21:21, 25 февраля 2023Экономика

В десятый пакет санкций ЕС попали 205 российских компаний

В десятый пакет санкций ЕС попали 205 российских компаний и 1473 физических лица

Фото: Yves Herman / Reuters

После введения десятого пакета под санкции Евросоюза (ЕС) попали 1473 физлица и 205 организаций из России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Активы попавших в санкционный список россиян и организаций будут заморожены, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Кроме того, физическим лицам запрещено въезжать на территорию ЕС или следовать через него транзитом.

Среди включенных в санкционный список — российские Альфа-банк, Тинькофф банк и Росбанк, а также медиагруппа «Россия Сегодня».

Евросоюз принял десятый пакет санкций против России в субботу, 25 февраля. Ограничения затронут банковский сектор, передовые технологии, а также иранские компании.

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Марина Совина
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