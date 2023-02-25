Альфа-банк и Тинькофф включены в санкционный список Евросоюза

Альфа-банк, Тинькофф банк и Росбанк включены в десятый пакет санкций Евросоюза

Российские Альфа-банк, Тинькофф банк и Росбанк включены в десятый пакет санкций Евросоюза, опубликованный 25 февраля на сайте журнала ЕС.

В пояснении указывается, что Альфа-банк является крупнейшим частным банком в России и «вовлечен в экономический сектор, обеспечивающий существенный источник доходов правительству РФ, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».

Тинькофф банк же «занимает лидирующие позиции в области финансовых технологий в России, оказывает поддержку своим клиентам в свете военной мобилизации в РФ», пишут авторы санкционного списка, и так же указан ими как обеспечивающий существенные доходы правительству страны.

Схожие пояснения о введении санкций указаны и в отношении Росбанка.

Как отмечает РИА Новости, всего в новый санкционный список попали более 120 физических лиц и организаций.

В начале февраля сообщалось, что Евросоюз может ввести санкции против Альфа-банка и еще четырех российских кредитных организаций.

Банк тогда высказался, что санкции против него не отразятся на клиентах, так как переводы в долларах и евро отключили еще весной 2022-го.