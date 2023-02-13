Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:56, 13 февраля 2023Экономика

В ЕС раскрыли подробности нового пакета антироссийских санкций

Politico: ЕС обсудит санкции против 4 российских банков и новые торговые запреты

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Евросоюз может ввести санкции против Альфа-банка и еще четырех российских кредитных организаций, а также установить новые запреты на торговлю с РФ. Подробности готовящихся ограничений в разговоре с газетой Politico раскрыли официальные лица и дипломаты ЕС.

По их словам, послы стран-участниц ЕС недавно получили новую версию 10-го пакета санкций от Еврокомиссии. Теперь они должны проинформировать о ее содержании национальные правительства, а обсуждение нового документа с экспертами состоится 15 февраля.

Еврокомиссия предложила ввести эмбарго на импорт российского каучука, асфальта или битума, а также запрет на экспорт в Россию новых категорий товаров европейского производства, в частности, грузовиков и других тяжелых транспортных средств, насосов и строительной техники.

Новая версия пакета также включает дополнительные запреты на продажу России электронных компонентов, которые могут быть использованы для производства оружия. При этом запрет на импорт российских бриллиантов до сих пор находится под вопросом, добавили источники газеты.

Кроме того, ЕС собирается запретить гражданам России входить в советы директоров компаний, обслуживающих критически важную инфраструктуру блока, — к ним относятся, например, операторы электросетей и фирмы-поставщики газа.

Ранее в феврале Россия решила снизить добычу нефти в марте на 500 тысяч баррелей в сутки в ответ на введение западными странами потолка цен. Мера должна поднять мировые цены на топливо и позволить стране продавать его дороже.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
В ЕС раскрыли подробности нового пакета антироссийских санкций
Стало известно об уничтожении украинской гаубицы и миномета под Херсоном
Модель из США появилась на публике в наряде российского бренда
Умер известный режиссер Вадим Абдрашитов
Российский артиллерист рассказал о работе расчетов гаубицы Д-20 в ЛНР
Сорвавшая куш в лотерею женщина приняла сообщение о выигрыше за спам
Названы сроки начала производства ракет BrahMos NG
Выстрелившего во время ссоры в жену из арбалета россиянина задержали
Российские власти потребуют от компаний продавать нефть дороже
Двое мужчин насмерть отравились угарным газом в российском регионе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.