В ЕС раскрыли подробности нового пакета антироссийских санкций

Politico: ЕС обсудит санкции против 4 российских банков и новые торговые запреты

Евросоюз может ввести санкции против Альфа-банка и еще четырех российских кредитных организаций, а также установить новые запреты на торговлю с РФ. Подробности готовящихся ограничений в разговоре с газетой Politico раскрыли официальные лица и дипломаты ЕС.

По их словам, послы стран-участниц ЕС недавно получили новую версию 10-го пакета санкций от Еврокомиссии. Теперь они должны проинформировать о ее содержании национальные правительства, а обсуждение нового документа с экспертами состоится 15 февраля.

Еврокомиссия предложила ввести эмбарго на импорт российского каучука, асфальта или битума, а также запрет на экспорт в Россию новых категорий товаров европейского производства, в частности, грузовиков и других тяжелых транспортных средств, насосов и строительной техники.

Новая версия пакета также включает дополнительные запреты на продажу России электронных компонентов, которые могут быть использованы для производства оружия. При этом запрет на импорт российских бриллиантов до сих пор находится под вопросом, добавили источники газеты.

Кроме того, ЕС собирается запретить гражданам России входить в советы директоров компаний, обслуживающих критически важную инфраструктуру блока, — к ним относятся, например, операторы электросетей и фирмы-поставщики газа.

Ранее в феврале Россия решила снизить добычу нефти в марте на 500 тысяч баррелей в сутки в ответ на введение западными странами потолка цен. Мера должна поднять мировые цены на топливо и позволить стране продавать его дороже.