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16:24, 10 февраля 2023Экономика

Решение России взвинтило мировые цены на нефть

Цены на нефть марок Brent и WTI подскочили на 2% из-за решения России сократить добычу

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Цены на нефть марок Brent и североамериканской WTI в ходе торгов 10 февраля подскочили более чем на 2 процента, до 86,8 доллара и 80,2 доллара за баррель соответственно. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

По состоянию на 16:15 по московскому времени, цена на нефть марки Brent скорректировалась до 85,6 доллара за баррель (рост на 1,3 процента), а на WTI — до 78,95 доллара (1,14 процента).

Reuters полагает, что мировые цены взвинтило решение России сократить добычу топлива. 10 февраля вице-премьер Александр Новак заявил, что с марта Россия добровольно снизит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. По словам Новака, это должно поспособствовать восстановлению рыночных отношений.

«Мы считаем, что решение о сокращении добычи нефти не является полностью добровольным, поскольку рыночные факторы, вероятно, вынудили российскую сторону пойти на такие меры», — заявил аналитик UBS Джованни Стауново.

Падение добычи нефти в России в 2022 году оказалось не таким существенным, как прогнозировалось, отмечает агентство. Однако ожидается, что 2023 год станет более тяжелым для российского нефтяного экспорта в условиях западных санкций в виде эмбарго на морские поставки от Евросоюза и потолка цен. Ограниченная доступность танкеров также может помешать стране перенаправить чаcть переработанной нефти на другие рынки, сказал Стауново.

Данил Дмитриев
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