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11:37, 13 февраля 2023Экономика

Альфа-банк высказался о последствиях санкций ЕС

Альфа-банк: возможные новые санкции ЕС против Альфа-банка не отразятся на клиентах

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Если ЕС введет санкции против Альфа-банка, они не отразятся на его клиентах, так как переводы в долларах и евро отключили еще весной 2022-го. Так о последствиях ограничений высказались представители кредитной организации в разговоре РИА Новости.

Банк работает в штатном режиме — россияне могут открывать счета и вклады, расплачиваться картами без ограничений по всей России, при этом переводы внутри страны проходят моментально, подчеркнули в пресс-службе.

О том, что Евросоюз рассматривает санкции против Альфа-банка и еще четырех российских кредитных организаций, сообщила ранее 13 февраля газета Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов. По их словам, такая мера вошла в новую версию 10-го пакета санкций, которую послы стран-участниц ЕС недавно получили от Еврокомиссии. Теперь они должны проинформировать о ее содержании национальные правительства, а обсуждение нового документа с экспертами состоится 15 февраля.

В конце марта банк попал под санкции Великобритании — страна заморозила активы организации. В начале апреля блокирующие санкции против Альфа-банка ввели США. Такие ограничения также предполагают заморозку активов, а также запрет для российских клиентов брокера банка на проведение операций с иностранными ценными бумагами.

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Софья Ермакова
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