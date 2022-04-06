Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

США ввели блокирующие санкции против Сбера и Альфа-банка

США ввели новые блокирующие санкции против российских Сбера и Альфа-банка

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

США ввели блокирующие санкции против Сбера и Альфа-банка в рамках ограничений, налагаемых на российскую экономику из-за спецоперации на Украине, сообщает ТАСС.

Введенные ограничения означают заморозку активов этих кредитных организаций в США и полный запрет для американских резидентов на ведение бизнеса с ними.

SBERRU Котировки акций от TradingView

Кроме того, Вашингтон запретил любые новые инвестиции в российскую экономику. «Без инвестиций со стороны нашего частного сектора [президент РФ Владимир] Путин лишится опыта и навыков, которые связаны с инвестициями, а последствия для нынешней "утечки мозгов" из РФ будут значительными», — заявил на брифинге представитель Белого дома.

При этом вводятся исключения из санкций, связанные с возможностью проводить платежи за российские энергоносители.

В свою очередь Сбер заявил, что продолжает работать в обычном режиме. Введенные новые санкции не скажутся на его клиентах, включая физических лиц.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
США ввели санкции против семей Путина и Лаврова
Минобороны сообщило о пытках российских военных на Украине
Мужчина гулял по пляжу и нашел останки съеденного акулой-людоедом человека
Сбер и Альфа-банк отреагировали на санкции США
В Чехии в очередной раз признали голодомор геноцидом украинцев
Врач назвала альтернативу разогреву брокколи в микроволновке
Жулин предостерег решивших сменить гражданство российских спортсменов
Британский журналист написал некролог НАТО
Оценена вероятность появления обходных путей для закупки Европой газа из России
США ввели блокирующие санкции против Сбера и Альфа-банка
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.