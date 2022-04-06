США ввели новые блокирующие санкции против российских Сбера и Альфа-банка

США ввели блокирующие санкции против Сбера и Альфа-банка в рамках ограничений, налагаемых на российскую экономику из-за спецоперации на Украине, сообщает ТАСС.

Введенные ограничения означают заморозку активов этих кредитных организаций в США и полный запрет для американских резидентов на ведение бизнеса с ними.

Кроме того, Вашингтон запретил любые новые инвестиции в российскую экономику. «Без инвестиций со стороны нашего частного сектора [президент РФ Владимир] Путин лишится опыта и навыков, которые связаны с инвестициями, а последствия для нынешней "утечки мозгов" из РФ будут значительными», — заявил на брифинге представитель Белого дома.

При этом вводятся исключения из санкций, связанные с возможностью проводить платежи за российские энергоносители.

В свою очередь Сбер заявил, что продолжает работать в обычном режиме. Введенные новые санкции не скажутся на его клиентах, включая физических лиц.