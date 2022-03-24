Великобритания ввела санкции против российских банков

Власти Великобритании ввели санкции против нескольких российских банков

Власти Великобритании ввели санкции против нескольких российских банков. Под санкции попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, сообщает РИА Новости.

Также под санкциями оказались ЭКСАР, Уральский банк реконструкции и развития и банк СМП. У компаний в Британии будут заморожены активы.

Санкции коснулись и 59 россиян и организаций в стране. Ограничения распространяются на таких бизнесменов, как Герман Греф, Олег Тиньков, Лев Хасис и Александр Ведяхин. Санкции ввели также против шести белорусских организаций и против частной военной компании Вагнера.

15 марта власти Британии уже расширяли санкционный список. В него вошли российские государственные деятели, политики и журналисты, среди которых зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, премьер-министр Михаил Мишустин, официальный представитель МИД Мария Захарова, член Совбеза Сергей Иванов.