Великобритания ввела санкции против 59 россиян

Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических лиц из России

Власти Великобритании ввели санкции в отношении 59 физических лиц и организаций из России. Об этом сообщается на сайте правительства.

Под ограничения попали известные российские бизнесмены, в том числе Герман Греф, Олег Тиньков, Лев Хасис и Александр Вердянский. Санкции также введены против шести белорусских организаций.

Великобритания 24 марта также ввела ограничения против частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Ранее, 15 марта, власти Британии объявляли о расширении санкционного списка. В него вошли российские государственные деятели, политики и журналисты. Список пополнился на 350 имен. Среди них есть зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, премьер-министр Михаил Мишустин, официальный представитель МИД Мария Захарова, член Совбеза Сергей Иванов и режиссер Сергей Соловьев.