Великобритания расширила санкционный список

Правительство Британии расширило санкции против России

Великобритания значительно расширила санкционный список, в него вошли российские государственные деятели, политики и журналисты. Документ опубликован на официальном сайте правительства страны.

Список пополнился на 350 имен. Среди них есть зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, премьер-министр Михаил Мишустин, официальный представитель МИД Мария Захарова, член Совбеза Сергей Иванов и режиссер Сергей Соловьев.

Санкции затронули также и крупных бизнесменов из России. Лондон заморозил активы и запретил въезд в Британию Михаилу Фридману и Петру Авену. Великобритания также ввела санкции против Мордашова, Пумпянского, Полубояринова, Гурьева, Мазепиных, Золотова, Чайки, Собянина, Эрнста, Евкурова. В списке также оказались Татьяна Навка, Елизавета и Николай Песковы.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 15 марта анонсировала «сотни новых санкций» против России. Отмечается, что санкции, которые введет Лондон, стали возможны в связи с принятием поправок в закон об экономических преступлениях.