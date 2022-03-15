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Великобритания расширила санкционный список

Правительство Британии расширило санкции против России

Фото: Phil Noble / Reuters

Великобритания значительно расширила санкционный список, в него вошли российские государственные деятели, политики и журналисты. Документ опубликован на официальном сайте правительства страны.

Список пополнился на 350 имен. Среди них есть зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, премьер-министр Михаил Мишустин, официальный представитель МИД Мария Захарова, член Совбеза Сергей Иванов и режиссер Сергей Соловьев.

Санкции затронули также и крупных бизнесменов из России. Лондон заморозил активы и запретил въезд в Британию Михаилу Фридману и Петру Авену. Великобритания также ввела санкции против Мордашова, Пумпянского, Полубояринова, Гурьева, Мазепиных, Золотова, Чайки, Собянина, Эрнста, Евкурова. В списке также оказались Татьяна Навка, Елизавета и Николай Песковы.

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Дмитрий Сотак
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