Британия введет «сотни» новых санкций против России

Глава МИД Британии Трасс объявит о «сотнях» новых санкций против России 15 марта

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 15 марта объявит о сотнях новых санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Соединенного Королевства.

«Санкции будут направлены против большего числа российских олигархов и членов их семей, политических союзников [президента России Владимира] Путина и пропагандистов», — сказано в сообщении британского ведомства. Отмечается, что санкции, которые введет Лондон, стали возможны в связи с принятием поправок в закон об экономических преступлениях.

Ранее депутат-лейборист Стив Бейкер и либерал-демократ Эд Дэйви заявили, что антироссийские санкции могут довести Великобританию до сильнейшего экономического шока с 1973 года. По их мнению, отказ от энергоносителей из России может серьезно отразиться на уровне жизни простых британцев.