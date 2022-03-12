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Британии предрекли сильнейший экономический шок с 1973 года

Daily Mail предрекла Британии сильнейший экономический шок с 1973 года из-за цен на нефть

Фото: Алекс Макнотон / РИА Новости

Депутат-лейборист Стив Бейкер и либерал-демократ Эд Дэйви заявили, что антироссийские санкции могут довести Великобританию до сильнейшего экономического шока с 1973 года. Мнения специалистов опубликованы в материале Daily Mail.

Предпосылкой к масштабному кризису эксперты назвали решение Британии отказаться от импорта российской нефти до конца 2022 года.

Бейкер и Дейви выразили мнение, что решение об отказе от энергоносителей из России может серьезно отразиться на уровне жизни простых британцев. Инфляция уже составляет 5,5 процента, что привело к потере 1750 фунтов в год средним британским домохозяйством.

Экономисты прогнозируют дальнейший рост инфляции до 8 процентов. За ними последует рост цен на топливо и продукты питания, считают авторы.

В феврале стало известно, что Британия столкнулась с резким ростом бедности. Доля британских семей, живущих в нищете, выросла с 0,7 процента в 2019 году до 1,5 процента от всего населения в 2020-м. Основная причина — рекордная инфляция, вызванная ростом цен на продукты питания и коммунальные услуги. Более того, прогнозируется, что число нищих граждан весной 2022 года может подскочить на 30 процентов.

Марина Совина
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