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Захарова осталась довольна компанией попавших под санкции Британии вместе с ней

Захарова заявила, что довольна компанией тех, кто с ней попал в черный список Британии
Начало событий в новости Великобритания расширила санкционный список

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что власти Великобритании внесли ее в черный список, заметив, что очень довольна своей «компанией» по санкциям. Цитату приводит РИА Новости.

«Компания меня устраивает», — заявила она.

Вместе с Захаровой в санкционный список попали телеведущий Владимир Соловьев, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин. Санкции затронули и крупных бизнесменов из России: Лондон заморозил активы и запретил въезд в Великобританию Михаилу Фридману и Петру Авену.

Всего новый список пополнился 350 именами. Лондон активно вводит жесткие антироссийские санкции после начала военной спецоперации России на Украине.

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Виктория Кондратьева
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