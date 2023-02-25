Медиагруппа «Россия Сегодня» попала под санкции Евросоюза

«Россия Сегодня» включена в десятый пакет санкций ЕС

Медиагруппа «Россия Сегодня» была включена в десятый санкционный пакет Евросоюза. Об этом сообщается на сайте журнала ЕС.

Также под санкции попала главный редактор информационного агентства Regnum Марина Ахмедова и журналист Александр Коц. Как уточняет ТАСС, в документе сказано, что они якобы «отвечают за поддержку и осуществление действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Ранее сообщалось, что российские Альфа-банк, Тинькофф банк и Росбанк включены в десятый пакет санкций Евросоюза. В пояснении указывается, что Альфа-банк является крупнейшим частным банком в России и «вовлечен в экономический сектор, обеспечивающий существенный источник доходов правительству РФ, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».