Евросоюз принял десятый пакет антироссийских санкций

Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. Ограничения затронут банковский сектор, передовые технологии, а также иранские компании. Об этом говорится на официальном сайте Совета ЕС.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что юбиленый пакет санкций нацелен на тех, «кто играет важную роль в продолжении этой жестокой войны».

Мы будем продолжать усиливать давление на Россию — и будем делать это столько, сколько потребуется, пока Украина не будет освобождена от жестокой российской агрессии. Жозеп Боррель Глава европейской дипломатии

Расширение запрета на импорт

Евросоюз заявил о запрете импорта российского каучука и битума. Ограничения на импорт именно этих товаров объясняется тем, что они приносят значительные доходы России.

В середине февраля еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отчиталась, что Евросоюз прекратил закупки российского угля и сократил на 90 процентов импорт нефти.

Запреты на детали и электронику

В новом пакете ограничений расширили также и запреты на экспорт. На этот раз запрет коснулся критически важных технологий, промышленных товаров и электроники. Под ограничения попали специализированные транспортные средства, детали машин, запасные части для грузовых автомобилей и реактивных двигателей. Помимо этого, введены санкции против товаров для строительного сектора, которые могут быть использоваться российским военным, такие как антенны или краны.

Помимо этого, в список попали электронные компоненты, которые используются в российских системах вооружения, включая беспилотники, ракеты, вертолеты, «а также конкретные редкие земляные материалы, электронные интегральные схемы и тепловизионные камеры». До этого Канада запретила экспорт в Россию определенных химикатов, которые используются при производстве электроники.

Ряд компаний попали в черный список

«Товары двойного назначения также являются мишенью. Сегодняшнее решение расширяет список субъектов, непосредственно поддерживающих военно-промышленный комплекс России в его агрессивной войне, еще на 96 организаций, тем самым налагая на них более жесткие экспортные ограничения», — говорится на сайте Совета ЕС.

Более того, Евросоюз включил в черный список три банка из России. На данный момент названия российских финансовых организаций не раскрываются. Уточняется, что они будут названы позднее в субботу, 25 февраля. При этом, как утверждается, ЕС обязал европейские банки уведомлять Еврокомиссию о наличии подпадающих под рестрикции активов Центробанка, лиц и компаний, включенных в черные списки.

Помимо этого, Евросоюз в рамках десятого пакета санкций наложил ограничения на семь иранских компаний, которые, по мнению ЕС, связаны с Россией. Подобные меры были приняты впервые. Компании, которые попали под санкции, не называются. Однако ЕС отмечает, что эти компании производят военные беспилотные летательные аппараты, которые якобы «использовались российскими военными в агрессивной войне, в том числе против гражданской инфраструктуры».

Еврокомиссия подсчитала, что Европейский союз ввел торговые ограничения против России на сумму 11,4 миллиарда евро. Также стало известно, что с учетом нового пакета санкций почти половина экспорта ЕС в Россию теперь попала под ограничительные меры.