Евросоюз запретил импорт российского каучука и битума

Евросоюз запретил импорт из России синтетического каучука и битума

Европейский союз (ЕС) в рамках десятого пакета санкций запретил импорт из России синтетического каучука и битума. Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС.

«Вводятся ограничения на импорт товаров, которые приносят значительные доходы России, таких как битум и синтетический каучук», — говорится в заявлении.

Кроме того, Евросоюз наложил ограничения на семь иранских компаний, которые, по мнению объединения, связаны с Россией. Отмечается, что эти организации производят военные беспилотные летательные аппараты. Какие именно компании попали под санкции, в ЕС не уточнили.

О том, что страны Евросоюза согласовали десятый пакет антироссийских санкций, стало известно накануне. Как рассказало представительство Швеции в ЕС, ограничения коснутся товаров двойного назначения и технологий, а также физических и юридических лиц, которые «поддерживают войну, распространяют пропаганду и доставляют дроны, используемые Россией в войне».